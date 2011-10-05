Скандал навколо інсулінового заводу: регіони можуть залишитися без ліків?

Керівництво ТОВ «Торговий дім «Індар» не допустили на інсуліновий завод «Індар».

Про це УНІАН повідомила заступник директора ТОВ «Торговий дім «Індар» Ярослава СТАРОСТЕНКО.

Вона пояснила, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Індар», відповідно до виграних тендерів, здійснює поставки інсуліну в регіони за державні кошти.

Однак, «на сьогодні поставки інсуліну в регіони опинилося під загрозою через те, що всі матеріальні цінності, лікарські засоби зараз знаходяться на вул. Зрошувальній, 5, на складських приміщеннях заводу «Індар», до яких нас не допускають», - заявила Я.СТАРОСТЕНКО.

За її словами, керівництво ПрАТ «Індар» намагається «нам всіляко перешкоджати, зокрема, за допомогою рішення Господарського суду м. Києва, заблокували рахунки підприємства. Через це фактично паралізовано господарську діяльність підприємства, що може призвести до збоїв поставок інсулінів у регіони, і навіть до їх припинення».

При цьому Я.СТАРОСТЕНКО обурилася тим, що керівництво ПрАТ «Індар» звітує про обсяги відвантажених ліків. «А чому звітується, що відвантажили на 10 мільйонів гривень ліків - що це за ліки?, - запитує заступник директора ТОВ «Торговий дім «Індар». - Ці звіти - тільки в повідомленнях преси, жодних документів, які б підтверджували здійснення поставок в регіони – немає». (УНІАН: 3 жовтня прес-служба ПрАТ «Індар» розповсюдила повідомлення, в якому, зокрема, зазначається, що «за липень-вересень 2011 року завод "Індар" виконав усі поставки інсулінів у регіони відповідно до замовлень у стовідсотковому обсязі. Загальна сума, на яку було відвантажено інсулінів, починаючи з липня 2011 року, становить 24 мільйони гривень. Протягом вересня заводом реалізовано медичних препаратів на 10 мільйонів гривень. Найбільше здійснено поставок до Харківської, Львівської області та Вінницької областей».)

Тим більше, заявила Я.СТАРОСТЕНКО, «як нам відомо, жодного імпорту не відбувалося з моменту приходу рейдерів. Тобто, жодних хімічних реактивів за кордоном, які необхідні для виготовлення інсулінів, не закуповували».

Крім того, говорить заступник директора ТОВ «Торговий дім «Індар», керівництву «ТОВ «Торговий дім «Індар» стало відомо, що «виробництво - зокрема, культивування - працює через день, тоді як за нормальних умов роботи воно має працювати дві зміни на добу. Усе це насторожує».

Як заявила в коментарі УНІАН голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА, їй «дуже хочеться, щоб це був державний завод, тому що державі він належав, і був незаконно приватизований. Ми пропонуємо створити тимчасову слідчу комісію, завтра повинні голосувати у Верховній Раді, чекаємо лише рішення Регламентного комітету».

Т.БАХТЕЕВА пообіцяла, що як тільки ТСК приступить до роботи, «ми матимемо право розглядати документи, обов`язково буде виїзне засідання, і відразу даватимемо інтерв`ю і говоритимемо все, як воно є».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсуліни, які виготовляються в Україні.

Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

19 вересня Господарський суд м. Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів, які були незаконно передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

За інформацією ГПУ, судом визнано за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у названої компанії і мають бути повернені державі, поінформували в ГПУ.