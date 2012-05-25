Півень заклював господаря: чоловік - у лікарні

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 18 год в селі Підлісці Кременецького району. Півень напав на чоловіка, при цьому почав його клювати. Потерпілого доставили в Кременецьку центральну районну лікарню з рваними ранами лівого плеча. Чоловіка госпіталізовано.