Півень заклював господаря: чоловік - у лікарні
10:00, 25 травня 2012Курйози
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На Тернопільщині чоловік потрапив до лікарні після нападу півня.
Півень напав на чоловіка і почав його клювати
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 18 год в селі Підлісці Кременецького району. Півень напав на чоловіка, при цьому почав його клювати. Потерпілого доставили в Кременецьку центральну районну лікарню з рваними ранами лівого плеча. Чоловіка госпіталізовано.
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