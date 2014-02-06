Huawei зняв рекламу для "російських бандитів"

Про це пише ТСН.

Під час катування, під благання і зойки, у жертви дзвонить смартфон. Ватажок банди, забравши гаджет і дізнавшись його характеристики, наказує продовжити знущання. Але потім змінює рішення, зробивши під звуки балалайки цілу серію фотографій зі своїми спільниками на тлі жертви. Ролик закінчується дзвінком ватажка якійсь "рибці" і словами "я тобі новий телефон... знайшов".

Слоганом рекламного ролика виступає лаконічне: "Телефон створений для Росії".