Huawei зняв рекламу для "російських бандитів"
12:59, 06 лютого 2014Курйози
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У рекламі смартфона від компанії Huawei Honor 3 сюжет розгортається на тлі катування бізнесмена, який заборгував гроші бандитам.
Huawei зняв рекламу для російських бандитів / Youtube
Про це пише ТСН.
Під час катування, під благання і зойки, у жертви дзвонить смартфон. Ватажок банди, забравши гаджет і дізнавшись його характеристики, наказує продовжити знущання. Але потім змінює рішення, зробивши під звуки балалайки цілу серію фотографій зі своїми спільниками на тлі жертви. Ролик закінчується дзвінком ватажка якійсь "рибці" і словами "я тобі новий телефон... знайшов".
Слоганом рекламного ролика виступає лаконічне: "Телефон створений для Росії".
Реклама розміщена на каналі Youtube Huawei Devices і містить посилання на спеціалізований магазин на продаж гаджетів від китайської компанії. На даний момент не відомо, чи є цей ролик офіційної рекламою всієї компанії Huawei або тільки магазину.
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