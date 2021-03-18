Викриття не сильно відбилося на популярності аккаунта.

Молода та популярна у мережі байкерша, яка в Twitter підписана як @azusagakuyuk, в реальності виявилася 50-річним чоловіком з довгим рудим волоссям на ім'я Цзунгу.

Читайте такожЧоловік випадково засвітив труси зі Спайдерменом під час відеодзвінка з колегамиПро це пише Daily Mail.

Чоловік перетворював себе на дівчину за допомогою фільтрів FaceApp, після чого ділився з підписниками фото.

Зазначається, що спочатку користувачі помітили чуже обличчя в дзеркалі далекого вигляду на одній з фотографій. На іншому знімку чоловік випадково показав свою «волохату руку».

Японські журналісти розшукали чоловіка, та байкер зняв шолом в ефірі розважального шоу.

Примітно, що викриття не сильно відбилося на популярності акаунту.

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Автор: Катерина Шварц