Цей лайфхак дозволить без зусиль отримати чисту картоплю.

Чищення картоплі – одне з найнудніших завдань на кухні. Незалежно від того, що саме ви плануєте готувати з цього овочу, вам знадобиться очистити чимало лушпинь перед тим, як перейти до справи.

Як пише Тhe kitchn, існує цікавий трюк з кухонними ножицями для швидкого чищення картоплі. Секрет полягає у тому, що швидке кип'ятіння й переміщення у льодяну воду мають послабити картопляну шкірку.

Щоб скористатись цим методом для початку закип'ятіть каструлю води. Поки вода гріється, гострими кухонними ножицями зробіть лінію по колу кожної картоплини. Також для цього можна за бажанням використати ніж.

Далі покладіть картоплю у каструлю й варіть приблизно 15-20 хвилин - овоч має легко протикатися ножем. В іншому випадку шкірка не розм’якшиться настільки, щоб її можна було зняти.

Заздалегідь приготуйте для коренеплодів крижану "ванну" - налийте у миску холодну воду і додайте туди кубики льоду. Туди треба перекласти картоплю й потримати її там 30-60 секунд. Після цього щипцями дістаньте всі овочі. Руками або кухонним рушником зніміть шкірку й можете використовувати картоплю так, як вам потрібно.

Інші поради щодо приготування картоплі

Раніше шеф-кухар поділився секретом приготування найсмачнішого пюре - картоплю варять не у воді.

Також УНІАН повідомляв про кухаря з TikTok, який поділився рецептом божественної хрусткої смаженої картоплі.

Крім того, розповідалось, як приготувати картоплю у мундирі у мікрохвильовці.

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