Планета виходить на 'тепличну траєкторію' та йде шляхом кліматичного хаосу, - вчені

Без суттєвого скорочення викидів парникових газів Земля може опинитися на небезпечній "тепличній траєкторії" — шляху, що веде до кліматичного хаосу. Як пише Live Science, про це йдеться у новому звіті екологів, які відслідковують важливих показники "здоров’я Землі". Вчені виявили, що 22 із 34 цих показників "блимають червоним", тобто сигналізують про стан глобальної кризи.

До "життєво важливих показників Землі" відноситься, зокрема, концентрація вуглецю та метану в атмосфері, нагрівання океанів, підвищення рівня моря та частка надзвичайно спекотних днів порівняно з середнім рівнем 1961–1990 років.

"Більшість із них досягли рекордних значень у 2024 році. А 2025 рік продовжую тривожну тенденцію", - йдеться у науковій статті, опублікованій 29 жовтня в журналі BioScience.

За словами співавтора дослідження, професора екології Орегонського університету Вільяма Ріппла, 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень і, ймовірно, "найтеплішим за останні 125 тисяч років". Того року досягли антирекордів температура океану, танення льодовиків, лісові пожежі та знебарвлення коралів.

Систему оцінки "життєвих показників Землі" Ріппл із колегами створили у 2020 році. Через п’ять років дослідники застерігають: людство може перетнути низку переломних точок, які штовхнуть планету до самопідтримуваного потепління — стану, коли Земля продовжить нагріватися навіть після значного скорочення викидів.

Сьогодні середня температура на планеті вища на 1,2°C, ніж у 1850–1900 роках. Якщо країни не запровадять нових кліматичних політик, потепління може сягнути 3,1°C до 2100 року. Це стане безпрецедентним зламом у періоді голоцену — стабільній кліматичній епосі, що тривала понад 11 тисяч років після останнього льодовикового періоду.

"Саме ця стабільність дала змогу людству розвинути сільське господарство, створити постійні поселення й побудувати цивілізації. Тепер вона змінюється періодом стрімких і небезпечних кліматичних зрушень", — наголошують автори звіту.

Зростання глобальної температури підвищує ризик руйнування льодовикових щитів, танення вічної мерзлоти та втрати здатності Землі відбивати сонячну енергію. Ці процеси можуть спричинити ланцюгову реакцію — один переломний момент тягне за собою інші, дедалі дестабілізуючи кліматичну систему.

Серед найгостріших ризиків, визначених у звіті, — втрата біорізноманіття, дефіцит прісної води та послаблення Атлантичної меридіональної циркуляції, системи океанічних течій, що переносить тепло у Північну півкулю.

Втім, дослідники наголошують: час діяти ще є. Професор Пенсильванського університету Майкл Манн сказав, що ключ до запобігання катастрофі — швидка декарбонізація.

Нагадаємо, що про наслідки зміни клімату та те, як цей процес відчувається в Україні, в інтерв'ю УНІАН розповіла фахівчиня з питань зміни клімату ГО "Екодія" Марина Цимбалюк. За її словами, людство наближається до точки незворотніх змін клімату.

