За словами експерта, гонитва за цим балансом призводить до тривоги, але є дієва схема.

Постійна гонитва за балансом між роботою та особистим життям може викликати стрес і тривогу. Проте професор Гарварду Джефф Карп пропонує альтернативний підхід, який називає "маятниковий спосіб життя".

У своїй книзі LIT, що розшифровується як Life Ignition Tools, він пояснює принцип "маятникового життя", яке коливається між різними станами. Важливо приймати ці зміни, а не намагатися досягти ідеального балансу.

Карп порівнює природні ритми життя з рухами маятника: рівень енергії, мотивація, сон і інші аспекти життя не є статичними. Замість того, щоб зациклюватися на постійному балансі, варто зосередитися на тому, як реагувати на ці коливання, роблячи маленькі кроки для підтримки гармонії.

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Він також радить бути уважними до своїх природних енергетичних циклів і сприймати труднощі як можливості для навчання. Пам’ятайте, що після кожного спаду настає підйом, і це природний процес.

Для практичного застосування маятникового підходу Карп рекомендує такі дії:

Спостерігайте за своїми щоденними діями й коригуйте їх.

Визначте свої енергетичні піки та спади й підлаштовуйте під них графік.

Досліджуйте важкі періоди, щоб дізнатися, чого вони можуть вас навчити.

Пам'ятайте, що зміни є неминучими, тому важливо приймати їх.

Регулярно аналізуйте своє життя й робіть маленькі кроки для поліпшення ситуації.

"Маятниковий підхід" допоможе вам легше приймати зміни й знаходити баланс у мінливих життєвих обставинах.

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