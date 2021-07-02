У Бразилії мотоцикліст, якого лікарі визнали мертвим, почав подавати ознаки життя в мішку для трупів. Це врятувало йому життя.
Історію мотоцикліста розповідає видання Metro.
Інцидент стався з 71-річним бразильцем Раймундо да Сілва, який їхав на роботу на мотоциклі. Дорогою він втратив свідомість і впав з мотоцикла.
Прибулі на місце медики констатували смерть чоловіка, поклали його в мішок для трупів і поїхали. Однак репортер місцевого телеканалу Джованні Перейра зауважив, що мішок рухається, і сказав про це поліцейським.
"Коли вони відкрили мішок, я зрозумів, що чоловік дихає. Я відразу ж почав робити йому штучне дихання", - розповів Перейра.
Журналіст протягом 10 хвилин займався реанімацією да Сільви, поки на місце не повернулися лікарі, які пізніше доставили його в лікарню.
"Ми опинилися в потрібний час в потрібному місці. Я думаю, це було диво", - підсумував Перейра.
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