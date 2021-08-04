Поки не повідомляється, чи допоміг йому такий радикальний вчинок.

У Волинській області 46-річний мешканець Горохівського району намагався дивним чином "довести" свою любов дружині для того, щоб вона не їхала на заробітки за кордон.

Як передає місцеве видання "Волинь", чоловік напився отрути від зілля та жуків. У важкому стані з отруєнням його доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За даними ЗМІ, лікарям вдалося повернути його до життя.

Наразі не повідомляється, чи допоміг радикальний вчинок постраждалого досягти поставленої мети.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську підлітки напилися до втрати свідомості. Дітей знайшли на території недобудованого дитячого садка. Їм всього по 11 і 12 років. Трьох хлопчиків госпіталізували, ще двох батьки самостійно приводили до тями вдома. З'ясувалося, що вони пили самогон, запиваючи його водою. Поки діти поступово оговтуються, їхні батьки весь день провели на виховних бесідах - спочатку в школі, а потім і в поліції.

До цього на Сумщині поліція викрила чоловіка, причетного до низки крадіжок та грабежів на території міста Конотоп. Правоохоронці вже довели причетність 23-річного українця до злочинів. Сам конотопчанин використав майже всі методи конспірації: він прикидався жінкою, підпалював свій будинок, але його все одно затримали.

Автор: Юрій Годован