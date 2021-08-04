23-річний злодій з Конотопа крав не тільки у магазинах, а ще й з благодійних скриньок.

На Сумщині поліція викрила чоловіка, який причетний до низки крадіжок та грабежів на території міста Конотоп. Правоохоронці вже довели причетність 23-річного українця до злочинів. Сам конотопчанин використав майже всі методи конспірації: він прикидався жінкою, підпалював свій будинок, але його все одно затримали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Сумської області.

Так, 27-річний житель міста Конотоп повідомив поліції про те, що його велосипед вкрали. За словами постраждалого, невідомий чоловік забрав його двоколісний транспорт. Натомість крадій залишив свій старий велосипед.

Побачивши злочин, чоловік кинувся наздоганяти крадія. Той залишив вкрадений велосипед та втік. Поліція почала шукати порушника.

Зловмисником виявився 23-річний конотопчанин. Правоохоронці вже довели його причетність до викрадення велосипеда, ряду крадіжок з продуктових магазинів, супермаркетів та, навіть, з благодійних скриньок.

Крадій сподівався, що через невелику суму збитків до поліції ніхто звертатись не буде. Але правоохоронці почали його розшукувати. Тоді чоловік вдався до методів конспірації. Він навмисне підпалив свій будинок та почав розпускати серед свого оточення чутки про те, що йому довелося поїхати на заробітки через втрату житла. Конотопчанин вважав, що поліція припинить його пошуки, якщо дізнається про пожежу та від'їзд.

Окрім цього, чоловік почав постійно перевдягатися, носити медичні маски та головні убори. Іноді він носив жіночий одяг.

Читайте такожХотів помститися за брата: на розбірках під Києвом чоловік випадково підстрелив батьків (фото)"Але залишитися непоміченим йому все ж таки не вдалося, зловмисника викрили та затримали оперативники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції", - передає прес-служба.

У поліції за даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 186 "Грабіж" та ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві чоловік підпалив кафе - йому не сподобався рівень обслуговування.

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Автор: Поліна Кузенко