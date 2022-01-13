Тварина втекла під час перевезення прямо з рухомого автопричепа.

Випадкові свідки зняли, як у Мукачеві льоха втекла з автопричепа. Тварину гаряче підтримували інші водії.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

Свиней перевозили в автопричепі. На опублікованому ролику видно, як одна тварина зважилася на втечу. Свиня з усіх сил намагалася протиснутися в прозір між бортом причепа і додатковою огорожею.

"Давай, вискакуй, давай! Ось це разбиканчик!"- підбадьорював тварину очевидець.

Читайте такожВ Індії брати влаштували розкішну вечірку для собаки та опинилися за гратамиУ підсумку тварина все ж вискочила з автопричепа, чому свідки дуже зраділи. Правда, невідомо, що було з твариною після відчайдушної втечі.

Як раніше повідомляв УНІАН, в китайському місті Чунцзо більше 80 страусів втекли з вольєра на місцевій фермі і влаштували забіг вулицями. Їм вдалося покинути вольєр через незакриті Ворота.

Власнику ферми за допомогою поліції більшу частину цих птахів вдалося зловити і повернути назад. Постраждалих в результаті події немає ні серед людей, ні серед страусів.

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