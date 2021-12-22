Очевидці помітили, як хрюшки паслися поруч з бродячим псом.

На вулиці Мелітополя Запорізької області помітили свиней.

Про це розповіло РІА "Мелітополь".

Курйозну картину спостерігали в районі вулиці Павла Ловецького, 140, біля магазину "Погребок".

"Тут на узбіччі проїжджої частини поруч з бездомним псом мирно паслися два порося: чорне і біле. Причому пес з подивом розглядав непрошених гостей", - написало агентство.

Найімовірніше, поросята втекли з одного з будинків по сусідству.

Читайте такожВ Італії спіймана акула "з мордою свині" шокувала очевидців (фото)"Є можливість їх впізнати та повернути. Адже чи помітив господар втікачів зникнення - невідомо. Спіймати хрюшок точно буде непросто", - наголошується в новині.

Раніше УНІАН писав, як в Енергодарі дикі поросята атакували стратегічне підприємство. Звірі тикалися у скло п'ятачками та били копитцями.

А в США рятувальники взяли на службу хрюкаючу співробітницю - "свиню-пожежника".

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