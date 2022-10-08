З кожного ухилянта фігурант брав по 2,1 тис.дол.

На Одещині затримали зловмисника, який організовував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 28-річний житель Біляївської громади організував схему нелегального переправлення громадян призовного віку через держкордон до Республіки Молдова.

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Було встановлено, що з кожного ухилянта фігурант брав по 2,1 тис. дол.

Правопорушнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Зловмисника затримали в Одеському районі, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до даного правопорушення. Триває слідство.

Війна в Україні та зрадники:

27 липня 2022 року стало відомо про те, що російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання для прихильників "руського міра" в Україні, яке назвали "Довідник для громадян України з організації опору Київському маріонетковому уряду".

У виданні надано детальні поради щодо саботажу роботи практично у всіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

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