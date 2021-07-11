У компанії заявили, що мають намір подати в суд на чоловіка.

Пасажир рейсу Москва – Анталія відкрив аварійні двері через задуху в літаку. Інцидент стався в аеропорту "Шереметьєво".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

На борту літака перестала працювати система кондиціонування, і рейс затримали на 2 години. Весь цей час пасажири перебували в літаку, але через поломку на борту буквально стало нічим дихати, тому пасажири втрачали свідомість.

У якийсь момент один з пасажирів не витримав і вирішив проблему по-своєму. Він відкрив аварійний вихід, після чого система випустила надувний трап.

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Через інцидент авіакомпанія знову перенесла час вильоту та замінила літак.

Водночас прес-служба авіакомпанії "Росія" повідомила, що затримка рейсу спочатку склала лише 20 хвилин. Компанія створила комісію, яка буде розслідувати інцидент. При цьому авіакомпанія подасть до суду на пасажира.

"Росія" в судовому порядку планує стягнути збитки з пасажира рейсу 5625 "Москва-Анталія", який відкрив двері літака при підготовці до вильоту. Сума втрат авіакомпанії складається з затримки рейсу, заміни повітряного судна на резервне та заміни аварійного трапа на других лівих дверях", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, прес-конференцію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи перервали через російський військовий літак. У повітря екстрено підняли іспанські винищувачі.

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Автор: Анастасія Горбачова