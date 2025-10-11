Виявляється, про це мало хто замислювався.

Бути пілотом - серйозна справа, оскільки потрібно вміти керувати величезною машиною, повною пасажирів. Але це не означає, що пілоти не можуть трохи розважитися.

Як пише Slashgear, виявляється, пілоти часто вітаються з іншими пілотами, пролітаючи повз, кліпаючи посадковими вогнями.

Відео дня

Відео, що стало вірусним, показує, як літак блимає посадковими вогнями, пролітаючи повз інший літак. Це спонукало одного користувача Reddit запитати, чи привітали пілоти один одного, чи це радше питання безпеки.

Користувач Reddit, який представився пілотом цивільної авіації, сказав, що це рідкісне явище, але пілоти використовують посадкові вогні на певних моделях літаків, щоб вітати один одного. Це підтвердили й інші пілоти.

Він пояснив, що деякі моделі літаків частіше використовують це привітання, наприклад, Boeing 737, у якого посадкові вогні розташовані на коренях крил і легко вмикаються, як фари автомобіля.

Водночас Airbus A320 трохи відрізняється, оскільки вогні мають бути ввімкнені з-під крила. Однак, за його словами, будь-який літак, що вмикає посадкові вогні, відчуває невеликий опір і невеликий гуркіт, тому пілоти не завжди охоче використовують це привітання у всіх ситуаціях.

Хоча вищезгаданий пілот на Reddit стверджував, що це просто кумедне і рідкісне привітання, дехто все ж ставив собі питання, чи є це запобіжним заходом. Інший пілот пояснив, що у літаків є система оповіщення і пілоти аж ніяк не можуть користуватися посадковими вогнями, щоб позначити своє наближення.

Він зазначив, що якщо система оповіщення не спрацює, то миготливі вогні навряд чи врятують когось від зіткнення з огляду на швидкості.

Інші новини про літак

Американський пілот і блогер Гарретт Рей приголомшив, скільки насправді заробляє. Він зазначив, що пілотам платять за години, проведені за штурвалом, але бувають менш вартісні рейси без пасажирів.

За кожну годину в небі Гарретт, який є другим пілотом комерційних рейсів популярної авіакомпанії, отримує 214 доларів (понад 9 тисяч гривень). У вдалий день - наприклад, коли він літав із Нью-Йорка в Даллас і назад - він заробив 1556 доларів, просто провівши за штурвалом трохи більше семи годин.

Вас також можуть зацікавити новини: