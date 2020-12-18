Школа Конотопа вирішила не витрачатися цього року на ялинку і прикрасити новорічними іграшками будівельну драбину.
Фото опублікували Сумські дебати.
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Святкове «дерево» учні встановили у холі школи. На залізні сходинки, як на ялинку, повісили кольорові кульки, а ніжки драбини обмотали дощиком.
Саме приміщення теж не залишили без прикрас – на стіни діти наліпили саморобні паперові квіти, великі літери «З новим роком» та сніговики з цупкого матеріалу.
Невідомо, чи це була ініціатива учнів, а чи зробили це за наказом адміністрації закладу.
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