Сума штрафу становить майже 1800 доларів США.

У Південній Кореї суд оштрафував колишнього генерального директора авіакомпанії, який відмовив працівницям у відпустці під час менструації.

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Ексочільник авіакомпанії Asiana Airlines Кім Су-Чен відхилив 138 звернень від 15 стюардес у 2014 і 2015 роках. В цій країні такі відпустки захищені законодавством про працю.

Він пояснював це тим, що працівниці не надали доказів того, що у них місячні. Суд постановив, що така вимога може "порушити приватність та права людини".

Суд нижчої інстанції вперше виніс рішення проти генерального директора у 2017 році. Постанову підтримав вищий суд. Сума штрафу становить майже 1800 доларів США.

З 1953 року жінкам у Південній Кореї дозволяється робити один вихідний день на місяць, якщо вони мають болючі місячні.

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Автор: Людмила Жерновська