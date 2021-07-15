Чоловіка оштрафували на 850 гривень.

П'яний мешканець Дніпра викликав патрульних на водія, який відмовився дати йому цигарку.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпра.

На спецлінію 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Янтарній водій автомобіля Ford вживає алкогольні напої, а на сидінні в авто лежить автомат Калашникова.

Патрульні прибули на місце події, але виявили, що водій авто був тверезий і зброї не мав.

Читайте такожБатьки заслали 13-річну доньку на безлюдний острів за погану поведінкуЧоловік пояснив, що кілька хвилин тому до нього підійшов невідомий, з яким у нього виник конфлікт, бо він відмовився пригостити його цигаркою.

Патрульні зателефонували до заявника та попросили його вийти. П'яний 33-річний чоловік вийшов до поліцейських.

Як з'ясувалося, він уже був засуджений раніше. Свій вчинок він пояснив тим, що розлучився з дружиною і вже кілька днів вживає алкоголь.

Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

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Автор: Людмила Жерновська