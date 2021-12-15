Верхівка з арбористом впала з висоти близько 12 м, чоловік отримав легкі травми.

У Романові, що на Житомирщині, головна районна ялинка упала під час встановлення разом з арбористом.

Про це пише Твій Романів.

Дерево зрізали вже в аварійному стані у сусідньому населеному пункті. А під час доставки працівниками комунальних служб дерево пошкодило інтернет-комунікації у кількох селах, залишивши їх без зв’язку.

Під час підняття новорічної красуні у центрі Романова вона переламалася навпіл.

Верхівка з арбористом впала з висоти близько 12 м, чоловік отримав легкі травми.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою. Врятувала страховка, щоправда добре подряпав обличчя й отримав забій", – розповів постраждалий.

Місцева влада тепер шукає нове дерево, оскільки відкриття ялинки заплановане 19 грудня.

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Автор: Яна Ставська