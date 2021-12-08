Напередодні Нагладзе продовжили домашній арешт.

Одеський кримінальний "авторитет" Торніке Нагладзе ("Інвалід"), який перебуває під санкціями РНБО, знову був спійманий місцевими правоохоронцями на квартирній крадіжці.

Про це пише місцеве видання Думська.

Напередодні Нагладзе продовжили домашній арешт, зауважують журналісти.

Чоловік є основним підозрюваним у справі про замах на одеського активіста Олега Михайлика у вересні 2018 року.

Іноземець провів деякий час у СІЗО, а потім вийшов на волю. "Справа практично розвалилась", – пояснює видання.

Загалом, Нагладзе фігурує у понад 30 кримінальних провадженнях, відкритих за фактом квартирних крадіжок і пограбувань.

Також правоохоронці розслідують справу за фактом хуліганських дій іноземця з застосуванням зброї: у 2019-му він брав участь у бійці, у ході якої один з потерпілих отримав тілесні пошкодження внаслідок наїзду інвалідного візка з електроприводом (візок визнали засобом злочину).

Останнього разу Торніке затримували у вересні 2021-го після чергової крадіжки. Київський райсуд Одеси призначив йому домашній арешт, а потім – арешт з можливістю застави. Після внесення визначеної судом суми іноземець вийшов на волю.

Водночас "Інвалід" стверджує, що поліція нібито переслідує його за національною ознакою і подав відповідний позов з вимогою визнати діяльність правоохоронців протиправною. Заяву відхилили.

У травні 2021 року Нагладзе опинився у санкційному переліку РНБО з іншими 556 злодіями в законі.

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Автор: Віолетта Орлова