Долар дорожчає в банках та обмінниках: курс валют в Україні 21 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,92 грн, а євро – 51,08 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 травня, зріс на 6 копійок і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,92 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 51,73 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,96 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,64 грн/євро, а курс продажу - 51,42 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні (попередній рекорд було встановлено 13 березня – 44,16 грн/дол.)

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що до кінця травня та на початку літа курс долара може коливатися в межах 43,5-44,5 гривні, а курс євро, залежно від ситуації на світових ринках та динаміки цін на енергоресурси, коливатиметься в діапазоні 50–52,5 гривні.

