Три найпопулярніші кросовери в Україні: названо моделі-лідери продажів

Лідером ринку у Київській області став кросовер Toyota RAV4.

Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

На ці регіональні ринки припало 64% усіх квітневих продажів нових легкових авто:

У столиці за місяць придбали 2212 нових автомобілів; У Київській області зареєстрували 580 нових авто; На Дніпропетровщині продали 447 легковиків; У Харківській області придбали 351 новий автомобіль; На Львівщині зареєстрували 335 нових авто.

Особливою популярністю в Україні користуються три моделі кросоверів:

Renault Duster став найпопулярнішою моделлю в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях;

Toyota RAV4 стала лідером у Київській області;

Hyundai Tucson найчастіше обирали в Харківській області.

Кожен з цих автомобілів має свої переваги. Renault Duster українці цінують за доступну ціну і дешеве обслуговування, Toyota RAV4 вирізняється винятковою надійністю та ліквідністю на вторинному ринку, тоді як Hyundai Tucson пропонує комфорт і сучасний дизайн (і при цьому також залишається надійним бюджетним варіантом). Загалом всіх їх цінують за універсальність і пристосованість до українських дорожніх умов.

Минулого місяця українці придбали 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. У порівнянні з квітнем 2025 року попит на такі автомобілі скоротився на 0,3%. Серед нових автомобілів китайського походження лідером продажів став бюджетний кросовер BYD Sea Lion 06.

Повідомлялося також, що минулого місяця українці придбали 3,9 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільшу частку серед них становили бензинові авто – 55% від загального обсягу. Серед моделей лідером став кросовер Ford Escape.

