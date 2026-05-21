Ввічлива фікція 'подвійного призначення': Китай таємно допомагає Росії, - The Economist

Китай фактично став ключовим постачальником для російського ВПК, забезпечуючи Москву критичними компонентами для ведення війни проти України.

Залежність Росії від Китаю у забезпеченні війни проти України продовжує зростати на тлі посилення західних санкцій. Пекін формально зберігає позицію "нейтралітету", однак фактично підтримує російський військово-промисловий комплекс через постачання критично важливих товарів, пише The Economist.

За оцінками аналітиків, Китай не передає Росії готові системи озброєння, але забезпечує її широким спектром продукції подвійного призначення – від мікроелектроніки до промислового обладнання. Саме ці компоненти, як стверджується, дозволяють Москві виробляти високоточні ракети та безпілотники, які використовуються для ударів по Україні.

Ключову роль відіграють китайські напівпровідники та мікроелектроніка, що є критичними для виробництва сучасних систем озброєння. Крім того, Китай є основним постачальником компонентів для FPV-дронів, які масово застосовуються на фронті.

Окремо зазначається залежність російської оборонної промисловості від китайських верстатів із числовим програмним керуванням – за деякими оцінками, до 90% такого обладнання Росія імпортує саме з Китаю.

Ще одним важливим елементом є нітроцелюлоза – сировина для виробництва пороху, артилерійських снарядів і ракетного палива. За даними західних чиновників, Китай нарощує її постачання до Росії, зокрема через великі державні та пов’язані структури, попри те що офіційно вважає її товаром подвійного призначення.

Видання зазначає, що частина поставок маскується через посередників та складні ланцюги постачання, тоді як російські підприємства формально зберігають "цивільні" операції. На тлі санкцій ЄС проти інших постачальників, роль Китаю в забезпеченні російської військової машини, за оцінками експертів, лише посилюється.

"Малоймовірно, що Китай зменшить свою підтримку російської військової машини. Китайські фірми отримують непогані прибутки, тоді як Росія надає дешеву нафту та газ натомість. Ввічлива фікція "подвійного призначення" майстерно підтримується. Більше того, на задоволення Пекіна, навіть після закінчення війни залежність Росії від Китаю як нужденного молодшого партнера, здається, неминуче збережеться", - підсумувало видання.

