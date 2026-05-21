Експерти протестували 21 сорт кави: два виявилися ідеальними

Німецькі експерти протестували, які кавові зерна з супермаркетів найсмачніші та варті своїх грошей. Два бренди опинилися на вершині списку, і один з них вразив їх своїм унікальним ароматом та смаком.

Як пише next.gazeta.pl, німецький фонд Stiftung Warentest проаналізував 21 сорт кави в зернах, що продається в супермаркетах. До дослідження було включено шість сортів еспресо та п'ятнадцять сумішей з позначкою Crema (для приготування кави з пінкою). Сенсорна оцінка мала найбільший вплив на підсумковий бал, склавши 55% від загальної оцінки. Також враховувалися зовнішній вигляд напою, аромат, смак, відчуття в роті та післясмак. Дегустації проводилися в контрольованих умовах, а кава готувалася в автоматичній еспресо-машині без додавання молока або цукру.

Лабораторні дослідження також мали важливе значення. Перевірялася наявність акриламіду, фурану, мінеральних олій та важких металів. Також оцінювалася інформація на етикетці та якість упаковки. Експерти навіть перевірили ступінь обсмаження зерен, вміст кофеїну та справжність маркування "100% арабіка".

У результаті дві марки кави очолили рейтинг, і одна з них отримала майже ідеальну оцінку за смак.

Найвищі бали були присуджені Segafredo Intermezzo та Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Перша отримала оцінку 1,9, а друга – 1,8. При цьому особливо високо був оцінений смак Lavazza. Експерти присвоїли їй майже максимальну сенсорну оцінку 1,0 за інтенсивний аромат і гармонійний смак.

При цьому оцінка Segafredo Intermezzo була нижчою за рівнем забруднення. Однак фонд підкреслив, що виявлені речовини не перевищують допустимих стандартів безпеки. Наявність акриламіду та фурану є результатом процесу обсмажування і була виявлена у всіх протестованих продуктах.

Раніше УНІАН розповідав, що на європейському ринку все частіше фіксуються випадки продажу підробленої кави, яку складно відрізнити від оригіналу навіть за упаковкою. Шахраї використовують дешевші інгредієнти, зокрема сою, щоб знизити витрати та збільшити прибуток.

