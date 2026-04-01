Цю дорогу називають найкрасивішою в США: вона веде до Єллоустоуна

Шосе перетинає два штати та підіймається на висоту майже 3,5 тисячі метрів, пропонуючи краєвиди, що змінюються щотижня.

Подорож американським Заходом приховує унікальний маршрут, який офіційно визнано одним із наймальовничіших у країні, пише Travel Leisure.

Йдеться про легендарне шосе "Беартуф", що сполучає Монтану та Вайомінг.

"Немає нічого схожого на це шосе. Важко описати красу, безмежність, численні екосистеми від долини Ред Лодж до високої тундри плато", - зазначила Марсі Дай, власниця магазину Sylvan Peak Mountain Shop, у коментарі виданню.

Шосе простягається на 110 км і є прямим шляхом до знаменитого Національного парку Єллоустоун. Водії підіймаються на приголомшливу висоту – пікова точка маршруту розташована на позначці понад 3 300 метрів над рівнем моря.

Дорога відкрита лише з кінця травня до середини жовтня, оскільки в інший час шлях заблокований снігами. Проте навіть влітку там можна знайти справжні зимові розваги.

"Ти зможеш побачити сніговий замет цілий рік, що так весело для тих, хто ніколи не бачив снігу, тим більше влітку", – наголошує жінка.

Поради для мандрівників

Досвідчені мандрівники радять не поспішати, адже кожен відрізок шляху дарує унікальні емоції. Як зазначив власник компанії гірських гідів Акіо Джой, найкращий час для візиту – липень, коли цвітіння польових квітів сягає піку. За його словами, ідеальний план – виїхати ще до світанку.

"Мені пощастило регулярно їздити на перевал Беартуз, і я завжди вражений їздити ним на світанку. Ранки дивовижно тихі, а альпійське сяйво – це те, що можна побачити лише високо в горах", – поділився враженнями чоловік.

Окрім неймовірних панорам, на трасі можна зустріти дику природу. Як зазначає очевидиця, іноді гірські кози буквально "хизуються перед фотографами та гостями", але потрібно бут обережними з тваринами.

"Це не зоопарк, і всі ці тварини живуть своїм життям тут, а ми просто гості", - наголосила Дай.

Погода на вершині може бути на 20-30 градусів прохолоднішою, ніж у підніжжя. Тому мандрівникам радять завжди мати при собі теплі речі та дощовики.

"Google Maps, Apple Maps тощо дуже часто неточні, показуючи закриття, коли вони відкриті, і навпаки", – попереджає жінка, додаючи, що краще запитати актуальну інформацію у місцевих жителів.

Виверження вулкана

Раніше УНІАН писав, що один із найнебезпечніших вулканів планети почав прокидатись. Він востаннє вивергався 7 300 років тому, що стало найпотужнішим виверженням поточної геологічної епохи – голоцену. Хоча вчені знають, що ці системи можуть вивергнутися знову, процес підготовки до таких подій залишається погано вивченим.

"Ми повинні зрозуміти, як можуть накопичуватися такі великі кількості магми, щоб розібратися в тому, як відбуваються гігантські виверження кальдер", – пояснив геофізик з Університету Кобе Сеама Нобуказу.

