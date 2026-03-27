Перша авіакомпанія 'лише для багатіїв' оголосила про нові рейси: скільки коштують квитки

Незабаром туристи преміум-класу зможуть полетіти на Мальдіви з Лондона та Парижа.

Британська авіакомпанія beOnd, яка позиціонує себе як перший у світі перевізник "виключно для розкішних подорожей", анонсувала нові рейси на Мальдіви.

Як пише Euronews Travel, з грудня 2026 року преміум-туристи зможуть полетіти на цей райський острів в Індійському океані з Лондона (Велика Британія) та Парижа (Франція).

Попередньо на кожному маршруті заплановано три рейси на тиждень з лондонського аеропорту Хітроу та паризького аеропорту Шарль де Голль до міжнародного аеропорту Мале. Ці рейси будуть нічними в обох напрямках і виконуватимуться на літаках Airbus A321.

Відео дня

Однак вони не будуть прямими і включатимуть одну зупинку для дозаправки та технічного обслуговування в міжнародному аеропорту Аль-Мактум у Дубаї.

Нові маршрути доповнюють існуючі європейські маршрути beOnd, що з'єднують Мальдіви з Мюнхеном (Німеччина), Цюріхом (Швейцарія) та Міланом (Італія).

Авіакомпанія також збільшить кількість рейсів на деяких з цих маршрутів. Так, кількість рейсів до Мюнхена збільшиться з двох до чотирьох на тиждень, а до Цюріха – з двох до п’яти на тиждень. Ці зміни набудуть чинності з середини грудня 2026 року.

Ціна питання

Як пише The Independent, на даний момент квиток туди-назад з вильотом першим рейсом з Хітроу на Мальдіви 16 грудня і поверненням через тиждень продається за 3737 фунтів стерлінгів (близько 4320 євро). Це всього на одну п'яту дорожче, ніж економ-клас на British Airways.

Наразі компанія beOnd експлуатує лише два літаки: Airbus A321 та Airbus A319. До послуг пасажирів на борту пропонуються крісла бізнес-класу, що розкладаються в горизонтальне положення, преміальний сервіс та ретельно підібране меню, приготоване шеф-кухарями світового класу та натхненне смаками різних кухонь світу.

Рейси також відрізняються відносно невеликими розмірами, що дозволяє зберегти ексклюзивність: місткість літаків A321 становить до 68 пасажирів. У літаках встановлені крісла, розроблені Ferrari, а також високоякісна італійська шкіряна обробка.

Пасажири також можуть скористатися навушниками Beats і VR-гарнітурами Apple, а також планшетами Apple iPad Pro замість традиційних вбудованих екранів для розваг на борту.

У вартість авіаквитків також входить послуга трансферу з особистим водієм.

Єдина інша в світі авіакомпанія, що пропонує тільки бізнес-клас, – це французька La Compagnie, яка здійснює рейси до Північної Америки і назад.

Інші новини авіакомпаній

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.