Місцеві жителі запевняють, що це справа рук блогера Олександра Волошина.

У місті Бердичів Житомирської області скандальний блогер Олександр Волошин залив автомобіль своєї матері монтажною піною.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла місцева жителька, яка стала очевидицею події.

"Подія сталася у суботу, 20 листопада, у Бердичеві у дворі на вулиці Братів Міхеєвих. Якщо не помиляюся, то це те саме авто, яке колись подарував своїй мамі блогер Олександр Волошин. Діти мені переповідали, що, заливши автомобіль монтажною піною, він розіграв свою маму. Переглядаючи його блог, я так зрозуміла, що це помста за борщ, який вона вилила в багажник його авто", - розповіла Катерина.

Читайте такожАнна Трінчер виходить заміж за скандального блогера (відео)Судячи з фото, яке очевидці надали УНІАН, перед тим, як залити автомобіль монтажною піною, його обмотали плівкою. Весь процес знімався на відео.

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Автор: Марина Чорноштан