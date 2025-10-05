Астрофізик з Канади сміливо заявив, що ніякої темної матерії не існує

Він вважає, що космічні закони не залежать від сил, які знаходяться за межами видимого.

Канадський астрофізик з Університету Оттави Раджендра Гупта запропонував нову модель Всесвіту, яка зводить темну матерію до "космічної ілюзії". Чи є в його пропозиції реальні дані, розбирався автор сайту The Debrief Раян Вейлен.

Вчені давно визнають той факт, що Всесвітом керують сили, що знаходяться поза межами видимості. Вони вважають, що темна матерія утримує галактики разом за допомогою додаткової гравітації, а темна енергія керує розширенням Всесвіту. Натомість Гупта припускає, що основні закони природи можуть змінюватися зі старінням Всесвіту.

Тепер Гупта пише, що пошуки невловимої темної матерії, яка може складати до 95% відомого Всесвіту, що темна матерія може бути уявною конструкцією, створеною для пояснення даних, які насправді відображають ослаблення природних сил у міру старіння Всесвіту.

Відео дня

В основі гіпотези Гупти, як пише сайт The Brighter Side, лежить ідея про те, що константи Всесвіту , такі як швидкість світла чи сила гравітації, не обов'язково залишатимуться абсолютними вічно. Натомість вони можуть дуже повільно змінюватися, оскільки Всесвіт змінюється та старіє з часом. Якщо це так, то ця повільна зміна основних законів фізики потенційно може призвести до ефектів, дуже схожих на темну матерію та темну енергію.

"Суть аргументу Гупти полягає в тому, що інтенсивність природних сил повільно зменшується з часом і відстанню. Тому це ослаблення пояснює розширення Всесвіту та галактичну еволюцію", - пише автор.

У своїй статті Гупта пояснив, що сили Всесвіту слабшають у міру його розширення. І це створює враження, що існує таємничий поштовх, який змушує Всесвіт розширюватися швидше.

"Однак на галактичному рівні та в масштабі скупчень галактик варіація цих сил у їх гравітаційно обмеженому просторі призводить до додаткової гравітації (яка вважається наслідком темної матерії). Але це можуть бути лише ілюзії, що виникають внаслідок еволюції констант, що визначають силу сил", - наводиться цитата зі статті вченого.

Він вважає, що новий підхід пояснює те, що ми бачимо у Всесвіті, включаючи обертання та скупчення галактик, викривлення світла навколо масивних об’єктів, без необхідності уявляти, що там щось ховається.

Окрім цього, він пише, що вік Всесвіту може бути набагато більшим, ніж прийнято вважати - 26,7 мільярда років замість 13,8 мільярда років. Це проміжок, вважає вчений, пояснює створення та розвинення Галактик.

Однак журналіст стверджує, що більшість науковців не вважають роботу Гупти життєздатною альтернативою стандартній моделі. А його висновки називають непереконливими. Відомий вчений, професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та ведучий подкасту Into the Impossible Браян Кітінг сказав, що Гупта лише намагається переосмислити старі дані, не наводячи нових.

Більше про дослідження темної матерії

Нагадаємо, що це далеко не перша теорія, яка намагається змінити основні уявлення про Всесвіт. Раніше вчені припустили, що темна матерія може складатися з чорних дір, які утворились під час переходу від останнього стиснення до поточної фази розширення, яка відбулася перед Великим вибухом. Вчені досліджували сценарій, за яким темна матерія складається з первісних чорних дір, утворених внаслідок коливань щільності під час останньої фази стиснення Всесвіт.

Вас також можуть зацікавити новини: