Декому може навіть здатися, що у дитини перука.

9-місячний Данило Коваленко з Вінниці став рекордсменом України у категорії "Найдовше волосся у немовляти". У нього шевелюра довжиною у 20 сантиметрів.

Про це розповіла очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook. "Ви, мабуть, думаєте, навіщо це на немовля одягнули перуку?! Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців!" - написала вона.

Вєтрова пожартувала, що маленькому українцеві більше пасує ім'я не Данило, а Лев. Й - дивина - волосся дитини набагато густіше, ніж у його батьків.

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"Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має… 20 см! До того ж, волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", - додала очільниця Національного реєстру рекордів.

Як дівчина дотягла фургон до заправки своїм волоссям

34-річна зірка британського "Цирку жахів" (Circus of Horrors) Анастасія Савицька пригнала свій фургон на заправну станцію за допомогою власного волосся. Випадкові глядачі були приголомшені, коли жінка тягла авто центральною вулицею Лондона.

Уродженка Польщі визнана Книгою рекордів Гіннеса володаркою найсильнішого волосся у світі та використовує його у своїх виступах повітряної гімнастики. Воно навіть застраховане на 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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