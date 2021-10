34-річна зірка британського "Цирку жахів" (Circus of Horrors) Анастасія Савицька пригнала свій фургон на заправну станцію за допомогою власного волосся.

Випадкові глядачі були приголомшені, коли жінка тягла авто центральною вулицею Лондона, пише Mirror.

Уродженка Польщі, Савицька визнана Книгою рекордів Гіннеса володаркою найсильнішого волосся у світі та використовує його у своїх виступах повітряної гімнастики. Воно навіть застраховано на 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Ідея такого перформансу спала на думку жінці, коли в її фургона закінчилося паливо, а добиратися до виступів якось треба було.

"Тягти фургон волоссям виглядало моторошно, але, як то кажуть, "the show must go on". ... Ви ніколи не знайдете екологічнішого способу пересування, ніж цей", - зазначила циркачка.