Внаслідок сутичок затримано чотирьох громадян.

У Брюсселі тисячі людей зібралися на концерт усупереч карантину, але подія виявилась першоквітневим жартом – громадян розігнали водометами та собаками.

Про це пише The Guardian.

Читайте такожВ Іспанії антимасочники рік не пускали дітей до школи через коронавірусКонцерт анонсували у соціальних мережах. Як додає BBC, людям пообіцяли виступи відомих діджеїв і навіть возз’єднання Daft Punk.

У парку в Брюсселі зібралися 2 500 громадян, переважно молодь. Поліція довго не вагалася і пішла у наступ зі щитами й водометами, при цьому попереджаючи учасників зібрання про чинні правила карантину. У копів натомість полетіли речі, дехто взявся трощити припарковані автомобілі.

За офіційною інформацією, внаслідок сутичок затримано чотирьох громадян.

Під час розгону заходу організатори відписали у Facebook, що анонс був звичайним розіграшем.

Наразі в Бельгії діють обмеження на зібрання просто неба до чотирьох людей. Прокуратура заявила, що вже почала з’ясовувати осіб пранкерів.

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Автор: Яна Ставська