У Брюсселі тисячі людей зібралися на концерт усупереч карантину, але подія виявилась першоквітневим жартом – громадян розігнали водометами та собаками.
Про це пише The Guardian.
Читайте такожВ Іспанії антимасочники рік не пускали дітей до школи через коронавірусКонцерт анонсували у соціальних мережах. Як додає BBC, людям пообіцяли виступи відомих діджеїв і навіть возз’єднання Daft Punk.
У парку в Брюсселі зібралися 2 500 громадян, переважно молодь. Поліція довго не вагалася і пішла у наступ зі щитами й водометами, при цьому попереджаючи учасників зібрання про чинні правила карантину. У копів натомість полетіли речі, дехто взявся трощити припарковані автомобілі.
За офіційною інформацією, внаслідок сутичок затримано чотирьох громадян.
Під час розгону заходу організатори відписали у Facebook, що анонс був звичайним розіграшем.
Наразі в Бельгії діють обмеження на зібрання просто неба до чотирьох людей. Прокуратура заявила, що вже почала з’ясовувати осіб пранкерів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Американець нейтралізував нападника вібратором (фото)
- Єгиптяни пов'язали аварію у Суецькому каналі з "прокляттям фараона"
- Бездомна кішка принесла хворих кошенят до ветеринара і стала зіркою (відео)
- Джо Байден знову спіткнувся на трапі літака, але втримався на ногах (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram