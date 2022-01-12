У мережі з’явився ролик, на якому жінка у Києві миє сніг.

У Києві жінка взялася мити сніг. Для цього їй знадобилася швабра.

Відео дивного заняття з’явилося в Telegram-каналі "Всевидящее око".

Інцидент стався поблизу одного з відділень "Укрпошти" у Києві. На кадрах видно, що жінка відчайдушно намагається мити сніг шваброю.

Читайте також"Я всю життя всіх ненавидів": черкаські школи "замінував" неграмотний "терорист"Автор ролика зазначає, що інцидент трапився зранку й іронічно додає: "Ось, людина миє сніг. Втім, нічого незвичного".

За усім спостерігав чоловік поблизу, а також інші здивовані перехожі. Причини дивного заняття жінки невідомі. Ролик вже встиг стати вірусним у мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителька Ужгорода зробила незвичайний подарунок коханці свого чоловіка з нагоди Нового року.

Жінка знайшла автівку суперниці, припарковану на подвір’ї дев’ятиповерхівки по вул. Комендаря, 78 в Ужгороді та прикріпила до капота "подарунок" із секс-шопу та лист.

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