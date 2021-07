У Лондоні знайшли графіті з "Лавровим": фото виявилося фейком

Портрет російського міністра нібито підписали його фразою " Who are you to f#cking lecture me?".

Російські пропагандисти знайшли в Лондоні графіті з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На це навіть встигли відреагувати в МЗС РФ, але малюнок виявився фейком. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ. Портрет російського міністра підписали його фразою "Who are you to f#cking lecture me?" (у перекладі з англійської "Хто ти такий, щоб читати мені лекції?"). Новину широко розповсюдили російські ЗМІ, а офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в дипвідомстві "до народної творчості, в основі якої щира симпатія" ставляться добре. Однак пізніше стало відомо, що жодного графіті насправді не існує - фото виявилося відредагованим зображенням з сервісу Google Street View. Це з'ясували працівники російських ЗМІ, які приїхали за вказаною адресою, і виявили порожню стіну на місці графіті. Варто зазначити, що це вже не перший розкритий фейк російських ЗМІ - у квітні пропагандисти повідомили про загибелі дитини на Донбасі внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Станислав Кожемякин

