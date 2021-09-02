Смертельна ДТП на Рівненщині сталася 1 вересня.

В ДТП у Рівненській області загинула дільнична поліцейська, якій навіть не було 30 років, а ще один співробітник поліції з важкими травмами госпіталізований у реанімацію.

Як повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, аварія сталася 1 вересня близько 21:20 на автодорозі "Київ – Чоп" неподалік міста Дубно.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo – 39-річний дубенчанин – заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду у попутному напрямку.

"Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія Opel із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. На момент ДТП обоє поліцейських перебували поза службою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій вантажівки – 47-річний житель Закарпатської області, внаслідок ДТП не постраждав.

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Крім того, в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області за цим фактом проводиться службове розслідування.

"Наказом керівника главку Олексія Камишанського начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунуто від виконання посадових обов’язків", – додали у відомстві.

У ДТП загинула Катерина Доманська, вона почала працювати в органах внутрішніх справ у 2014 році, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у Рівненській області. Співробітниці поліції 9 вересня мало виповнитися 29 років.

"У колективі її пам'ятають як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу і щиру... У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину дочку", – поділилися у поліції.

Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами – це ст. 286 Кримінального кодексу. Максимальне покарання – до 10 років позбавлення волі.

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк