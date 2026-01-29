У пустелі знайшли наскельні малюнки, що зображують 'жахливе' завоювання Синаю (фото)

У той час Синайський півострів був в основному населений кочовими групами.

Археологи виявили в Синайській пустелі наскельні малюнки віком 5000 років, що зображують жорстоке завоювання регіону Стародавнім Єгиптом. Про це пише Live Science.

"Наскальні малюнки жахливо показують, як єгиптяни колонізували Синай і поневолили його жителів", - йдеться в заяві археологів.

Відзначається, що на малюнку зображений чоловік, який піднімає руки в знак тріумфу, в той час як інший чоловік стоїть на колінах зі стрілою в грудях і зв'язаними за спиною руками. Поруч також знаходиться човен і напис, який говорить, що Мін, єгипетське божество, пов'язане з родючістю, є "правителем мідного регіону".

Відео дня

"[Дивлячись] на всю композицію, ми можемо припустити, що човен був пов'язаний з єгипетським правителем, людина, що тріумфує, - з богом Міном... а переможений і вбитий чоловік - з місцевими жителями", - пишуть археологи в новому дослідженні.

За їхніми словами, в Стародавньому Єгипті човни часто використовувалися як метафора фараона.

Цікаво, що раніше на Синаї були виявлені інші приклади наскельного живопису, датовані приблизно 5000 років тому, які дозволяють припустити, що єгиптяни завоювали цей регіон приблизно в той час. Команда вчених написала:

"Мотивацією для єгипетських експедицій на південно-західний Синай було не просто абстрактне розширення території, а, зокрема, наявність мінеральних ресурсів, особливо міді та бірюзи".

Співавтор дослідження Людвіг Моренц, професор єгиптології Боннського університету, стверджує, що в той час Синай був в основному населений кочовими групами.

"Наскельна панель, безумовно, є одним з найдавніших зображень панування на іншій території", - сказав він.

За словами вчених, цікава деталь полягає в тому, що поруч із зображенням човна раніше був напис, який, можливо, називав ім'я правителя Єгипту, але він був навмисно стертий. Однак неясно, хто його стер, коли і чому. В історії Єгипту було кілька випадків, коли ім'я фараона стиралося після приходу до влади нового правителя, але неясно, чи стосується це даного випадку.

Наскельні малюнки були виявлені Мустафою Нур-ель-Діном, археологом з Асуанської інспекції Міністерства старожитностей Єгипту, під час обстеження, проведеного в 2025 році. Археологи вважають, що поблизу будуть знайдені й інші наскальні малюнки.

"Дослідження тільки почалися, і ми плануємо першу більш масштабну експедицію", - написали вчені.

Новини археології

У південному мексиканському штаті Оахака археологи зробили виняткове відкриття - добре збережену гробницю народу сапотеків, побудовану приблизно в VI-VII століттях нашої ери. Гробницю виявили в долинах Оахаки.

За словами вчених, рівень збереження архітектурних і художніх елементів настільки високий, що дозволяє детально досліджувати символіку і ритуальні практики сапотеків.

Вас також можуть зацікавити новини: