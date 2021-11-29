На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

В одному із супермаркетів Запоріжжя зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігла у холодильнику з напівфабрикатами.

Відео з’явилося в Instagram-акаунті zp_news.

Читайте такожУ машині київського таксі виявили змію (фото)Миша бігла у холодильнику із замороженими продуктами, зокрема млинцями та пельменями, які продають без упакування.

На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

Водночас користувачів ролик неабияк потішив. Вони залишили десятки коментарів.

"Ти не ти, коли голодний",

"Рататуй шукає інгредієнти",

"Продукція настільки свіжа, аж жива",

- пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, киян шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі столичного супермаркету "Фора" на Троєщині. Там маленький пацюк безперешкодно сидів на прилавку з хлібобулочними виробами.

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Автор: Марта Гичко