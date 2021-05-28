У ролику Шарма стоїть на даху автомобіля, а його пес – прив’язаний до повітряних кульок з гелієм.

Індійського YouTube-блогера арештували за жорстоке поводження з тваринами після невдалого ролика зі своїм собакою Доларом.

Про це пише BBC.

32-річний Гаурав Шарма з понад 4 мільйонами підписників зняв на відео «літаючого» собаку – до тіла Долара блогер прикріпив гелеві кульки й спробував відправити його у політ.

Замість похвалити блогера люди почали обурюватися його вчинком, ситуацією зацікавились і захисники тварин, які повідомили про злочин поліцію.

У ролику Шарма стоїть на даху автомобіля, а його пес – прив’язаний до повітряних кульок з гелієм. У якийсь момент чоловік опускає чотирилапого, і тварина починає рухатися вверх.

На висоті другого поверху будинку собаку спіймали, після чого прозвучали радісні оплески.

Спершу Гаурав відповів підписникам, що дотримувався усіх правил безпеки, а до Долара ставиться як до своєї дитини, але через тиск спільноти соціальної мережі відео видалив.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3 — ANI (@ANI) May 27, 2021

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Автор: Яна Ставська