Адміністративному "стрічково-перерізальниму пафосу" у вишах слід покласти край, наголосив посадовець.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скандальний інцидент з помпезним відкриттям жіночої вбиральні у Державному університеті телекомунікацій. Він просить у Міносвіти провести з цього приводу службове розслідування.

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«Надзвичайно вражений такими «святковими» подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується адміністративним стрічково-перерізальним пафосом із лиричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край.

Як Уповноважений підготував звернення на Міністерство освіти і науки України з метою проведення службового розслідування по факту зафіксованого «дійства». Щось там не те...», - написав посадовець у Facebook.

К слову, на видео открытия туалета можно видеть, что мероприятие проводтся на русском языке.

Відкриття туалету в київському виші

У Державному університеті телекомунікацій до 8 березня з пафосом відкрили жіночий туалет. Відеозапис з церемонії відкриття з'явився в соцмережах.

На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.

Після церемонії всіх запросили випити шампанського.

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Автор: Дмитро Захаров