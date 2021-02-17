Через дві години патруль виявив автомобіль і підозрюваного.

Засуджений в американському місті Спокан, штат Вашингтон, викрав автомобіль у дівчини через 20 хвилин після звільнення з в'язниці.

Про це повідомляє видання ABC News.

У суботу, 13 лютого, близько десятої години вечора 31-річний Маркус Гудмен вийшов з в'язниці. А вже через 20 хвилин він підійшов до 16-річної дівчини і, погрожуючи пістолетом, викрав у неї автомобіль.

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Потерпіла заявила про подію в поліцію, і Гудмена знову оголосили в розшук. Через дві години патруль виявив автомобіль і підозрюваного. Гудмену пред'явили звинувачення в угоні авто і повернули до в'язниці.

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Автор: УНІАН