Багато з нас хотіли б приготувати ідеальну яєчню, але це завжди складно, адже жовтки так легко розбити.

Фітнес-тренер і блогер під ніком tarawoodcox11 поділилася простим способом, як приготувати яєчню, щоб жовток залишався цілим. Відповідне відео вона опубліковала в своєму Instagram.

Зазначається, що все, що вам потрібно зробити, - це додати трохи води. У короткому ролику демонструється, як його автор кладе чотири яйця в сковороду, а потім додає трохи води.

За її словами, якщо потім накрити сковороду кришкою і залишити її кипіти протягом 30-40 секунд, ви отримаєте "ідеальню яєшню кожного разу".

"Ніколи більше не розбивай яйце!", - підписала відео його автор.

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Лікар Ранга Сантош Кумар назвав головні переваги та недоліки вживання сухофруктів влітку. За словами експерта, під час літньої спеки справжнім порятунком стають прохолодні та освіжаючі смаколики, а саме легкі салати, фруктові смузі або морозиво, проте є ще один корисний варіант, який має сильну поживну цінність, а саме сухофрукти.

Водночас перед вживанням лікар радить замочувати сухофрукти - це полегшує їх перетравлення та засвоєння, сприяючи водному балансу в спекотні години. Крім того, це покращує засвоєння поживних речовин, роблячи сухофрукти більш доступними для вашого організму.

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