Знайти ідеально стиглий плід на фермерському ринку чи в продуктовому магазині не завжди легко.

Ніщо так не асоціюється з літом, як шматочок солодкого, соковитого кавуна. Але знайти ідеально стиглий плід на фермерському ринку чи в продуктовому магазині не завжди легко. Однак вибір правильного кавуна вартий зусиль — як за смаком, так і за вмістом поживних речовин, пише Health.

Як розповів зареєстрований дієтолог і експерт з харчування Міа Син, кавун приблизно на 92% складається з води, тому він є зволожуючим фруктом.

"Він також забезпечує ключові поживні речовини, включаючи калій і вітамін С. Калій допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, дозволяє м’язам скорочуватися та допомагає функціонувати нервам. Вітамін С важливий для імунітету та здоров’я шкіри", - каже експерт. Відео дня

Кавун також містить лікопін, який є природною сполукою, яка надає кавунам рожево-червоний колір і приносить користь здоров’ю серця, каже Кімберлі Роуз-Френсіс, зареєстрований дієтолог Національної ради з просування кавунів.

"Ось цікавий факт: у середньому в кавуні лікопіну приблизно на 40% більше, ніж у сирих помідорах", - зазначає фахівець.

Якщо ви шукаєте солодкий і смачний кавун для наступної сімейної трапези чи літнього заходу, спробуйте скористатися порадами експертів, щоб визначити ідеальний кавун.

1. Розгляньте форму

Придбаючи кавун у продуктовому магазині чи на фермерському ринку, віддавайте перевагу кавуну симетричної форми, оскільки незвичайні форми можуть вплинути на текстуру та смак.

Ви можете натиснути на шкірку, щоб переконатися, що вона тверда. М’яка шкірка може означати, що вона перезріла або починає гнити. Кінці мають бути заповнені та закруглені.

Якщо стебло все ще є, воно повинно бути сухим і злегка коричневим — зелені стебла означають, що його зібрали занадто рано, і йому може бракувати смаку та солодкості.

2. Подивіться на колір

Кавуну потрібно лише 90 днів, щоб вирости, і він буде найсолодшим на піку. Зовнішня сторона кавуна має бути тьмяною - це свідчить про те, що кавун стиглий. Якщо він блищить, його зірвали - до того, як він дозрів.

Крім того, якщо кавун має рівномірний колір, плід має бути однаковим за стиглістю та смаком. Майте на увазі, що кавуни не продовжують дозрівати після збору врожаю. Вони припиняють дозрівати, щойно їх збирають з лози. Це означає, що ваш кавун не стане солодшим, якщо ви зачекайте кілька днів, щоб з’їсти його після того, як принесли додому з магазину.

3. Перевірте наявність стрічки

Подивіться на прожилки на вашому кавуні. Ці позначки зазвичай є хорошими показниками того, що ви знайшли дуже солодкий кавун. Обов’язково огляньте його з усіх боків на наявність сіток. Великі смуги або "цукрові плями" означають, що цукор просочується з кавуна і що кавун дуже солодкий.

Мережа може бути трохи непривабливою, однак ці коричневі жилки або плями є результатом запилення, тож чим більше павутинки ви бачите, тим більше разів бджола запилювала кавун і тим солодшим буде плід.

4. Шукайте жовтий живіт

Жовте черевце кавуна, також відоме як польова пляма, показує, де він лежав на землі під час росту, і є показником стиглості. Велика жовта польова пляма з одного боку означає, що кавун довше дозрівав на лозі. Менша або біла на вигляд пляма означає, що він може бути не таким стиглим.

Якщо пляма занадто помаранчева, це може означати, що кавун перезрів, тож варто шукати гарний масляно-жовтий колір.

5. Торкніться його

Постукайте по кавуну кісточками пальців. Стиглий кавун буде видавати глибокий звук, тоді як перезрілий може мати більш глухий або рівний звук.

Кавун, який звучить порожньо, міг втратити частину води. Оскільки кавуни здебільшого складаються з води, фрукти можуть бути сухими або зернистими на смак, а не солодкими та освіжаючими.

Якщо ваше постукування викликає більш високий звук, це може означати, що шкірка занадто товста, а плід недозрілий.

6. Злегка подряпайте його

Ви також можете подряпати поверхню шкірки кавуна, щоб визначити стиглість. Якщо зовнішні шари легко ковзають назад і показують зелено-білий колір знизу, кавун стиглий. Незрілий матиме темнішу лінію.

Усі кавуни, що продаються в продуктових магазинах, мають мінімальний рівень солодкості, який повинен відповідати, щоб продавати їх споживачам. Тож ви гарантовано знайдете хоча б трохи солодкий кавун, якщо саме там будете купувати. Однак деякі можуть бути солодшими за інші.

7. Візьміть його

Коли ви берете кавун на фермерському ринку, кіоску чи в продуктовому магазині, він має здаватися важчим, ніж виглядає. Дивовижно важкий кавун означає, що в ньому більше води та, швидше за все, солодка м’якоть всередині.

Найкращий кавун у продуктовому магазині чи на фермерському ринку, швидше за все, найважчий, бо вміщує більше води і є соковитішим.

8. Уникайте побитих кавунів

Оскільки шкірка, насіння та м’якоть цілком їстівні, кавуни мають багато переваг для здоров’я, якщо вони не пошкоджені або не починають псуватися. Уникайте будь-якого кавуна, який має подряпини, порізи, пошкодження або м’які плями.

Також уникайте кавунів з нерівними горбками або грудками. Ваш кавун не обов’язково має бути ідеальним, але він повинен не мати жодних пошкоджень.

Останні новини про кавуни

Минулого тижня УНІАН повідомляв, що ціни на кавуни пішли в піке. Так, вартість кавуна нині в середньому на 47% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Також ми писали про єдину хитрість, яка вам потрібна, щоб завжди вибирати стиглий кавун. Щоб обрати солодкий та соковитий кавун потрібно оглянути пляму на його нижній стороні. Саме за кольором денця найкраще визначити чи дозрів кавун, чи ні.

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