Яйця стануть швидкою та смачною їжею, а довгострокові переваги вживання яєць вражають.

Незалежно від того, чи є у вас доступ до свіжих яєць із ферми, чи ви є одним із зростаючої кількості людей, які вирощують курей, яйця стануть швидкою та смачною їжею, а довгострокові переваги вживання яєць вражають. Про це пише зареєстрована дієтологиня Ерін Девіс для wellandgood.

За її словами, навіть свіжі яйця з ферми можуть зіпсуватися. Одним із методів перевірки свіжості яєць є тест на їхнє спливання. Треба наповнити велику миску водою та провести тестування.

"Щоб перевірити яйце, обережно опустіть його в чашку з водою. Якщо яйце свіже, воно опуститься на дно чашки. Крім того, його довжина залишатиметься рівною до дна. Якщо яйце не прилягає до дна чашки, а піднімається вгору на одному з його кінців, воно лише напівсвіже. Чим менш свіже яйце, тим більше воно буде плавати. Якщо все яйце швидко спливе наверх, це дуже погана ознака щодо якості", - каже Барт Слоу, доктор філософії, директор із забезпечення якості компанії Eggland's Best. Відео дня

Він стверджує, що оскільки яєчна шкаралупа пориста, яйця втрачають вологу зсередини під час зберігання. Внутрішній вміст стискається і створює повітряну камеру. Це робить яйце тим більш плавучим, чим довше воно зберігається. Таким чином, плавучість може дати загальну інформацію про його свіжість.

Але вам не потрібно викидати всі ці плаваючі яйця у смітник. Плаваюче яйце може бути безпечним для споживання.

"Важливо зазначити, що це тест на свіжість, а не тест на безпеку. Поки яйця зберігаються належним чином у холодильнику, вони просто висохнуть під час тривалого зберігання, а не зіпсуються чи стануть небезпечними", – додає Слоу.

Окрім тесту на спливання яєць, є й інші прості способи оцінити їхню якість.

"Щоб визначити, чи зіпсувалося яйце, ви можете розбити його, понюхати та перевірити наявність видимих ​​ознак зараження. Зіпсоване яйце видає неприємний запах, якщо його розбити, і він буде присутній навіть після варіння. Ви повинні викинути яйця з будь-якими видимими ознаками забруднення, зокрема тріщинами в шкаралупі, порошкоподібною речовиною на шкаралупі або шкаралупою, яка виглядає як слиз", – каже Шеллі Боллс, лікар-дієтолог і у Consumer Health Digest.

Слоу, у свою чергу, каже, що коли ви розбиваєте гарне яйце, жовток має бути настільки відмінним від білка, що якщо ви руками відокремите два компоненти, ви побачите, що жовток не проникає в білок. При цьому куплені в магазині яйця були вимиті та продезінфіковані, але свіжі яйця з ферми можуть бути немитими. Коли яйця відкладаються, вони мають захисне покриття - наліт або кутикулу, - які закривають яйце та запобігають проникненню бактерій.

Дієтологія - останні новини

Дієтологи назвали здоровий перекус, який допоможе вам схуднути. За словами експертів, одне яйце містить менше 80 калорій, але при цьому містить шість грамів потужного білка, якийдопомагає людям залишатися ситими довше.

Також УНІАН повідомляв про 4 корисні білки, які допоможуть знизити рівень холестерину після 40 років. Такі білки зможуть не лише контролювати здоров'я серця, а й забезпечити організм поживними речовинами.

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