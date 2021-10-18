З 750 номінантів зі всього світу експерти обрали 15 фіналістів, які мали найбільший потенціал позитивного впливу на людей та природу. Переможців обирали після консультацій із науковцями та експертами з природозахисних організацій.

Вперше у Лондоні відбулася перша церемонія нагородження премії Earthshot Prize, яку заснували герцоги Кембриджські. П'ять лауреатів отримали по мільйону фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за боротьбу з екологічними проблемами.

Як повідомляє Громадське з посиланням на прес-реліз премії, рада премії упродовж 10 місяців вивчала 750 номінантів зі всього світу, які могли б претендувати на нагороду. В результаті експерти обрали 15 фіналістів, які мали найбільший потенціал позитивного впливу на людей та природу. Переможців обирали після консультацій із науковцями та експертами з природозахисних організацій.

У номінації "Захист та відновлення природи" переможцем стала Коста-Рика. У 1990-х роках у країні масово вирубували ліси, але наразі у країні збільшилась кількість дерев завдяки новій програмі. Уряд платить громадянам за висаджування дере, захист лісів та відновлення екосистем.

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Індійська компанія Tachakar перемогла у категорії "Очищення повітря". Підприємство розробило технологію, яка перетворює залишки врожаю та інші сільськогосподарські відходи на добрива. Так Відют Мохан хоче, щоб фермери не спалювали відходи та не забруднювали повітря. За даними Earthshot Prize, технологія зменшує викиди диму на 98%.

У номінації "Відновлення океану" переможцями стали двоє найкращих друзів. Сем Тейхер та Ґатор Гальперн заснували проєкт Coral Vita, у межах якого відновлюють коралові рифи на Багамських островах. Друзі вирощують корали на суші, а потім пересаджують в океані.

Центри харчових відходів у Мілані перемогли у категорії "Побудуйте світ без відходів". Такі центри з 2019 року збирають невикористані продукти з супермаркетів, їдалень компаній та передають їх організаціям, що роздають їжу людям, які цього потребують. У місті є три центри харчових відходів, які за рік рятують близько 130 тонн їжі або 350 кг за день. До 2030 року в Мілані хочуть удвічі скоротити кількість харчових відходів.

У п'ятій номінації "Виправлення клімату" перемогла технологія AEM Electrolyser, над якою працювали представники Німеччини, Таїланду та Італії. Технологію придумали у компанії Enapter, яку співзаснувала Вайтеа Кован — острів у Тихому океану, де вона народилася, постраждав від змін клімату. Технологія використовує відновлювальну енергію для виробництва водню за допомогою розщеплення води на водень і кисень.

Зазначимо, премію Earthshot Prize заснували на початку 2020 року. Щороку герцоги планують нагороджувати по 5 людей, які борються з екопроблемами. Щороку церемонія нагородження відбуватиметься в іншому місті. У 2022-му вона має відбутися у США.

На церемонію у Лондоні приєднались ведучий-натураліст Девід Аттенборо, а також артисти Емма Вотсон, Ед Ширан, Емма Томпсон та інші.

Жоден артист не використовував літаки, щоб добратися на церемонію. Під час виступів співаків 60 велосипедистів виробляли електроенергію. Організатори заявляють, що сцену побудували без використання пластику, а гостей просили обирати вбрання з урахуванням впливу на природу. Так, акторка Емма Вотсон була в сукні, яку зробили з 10 старих суконь.

Герцоги Кембриджські також завітали на церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards. Королівське подружжя виступило з промовою.

Кейт Міддлтон для появи на публіці одягнула особливу сукню. Для чергової публічної появи герцогиня Кембриджська обрала лавандову сукню довжини максі від улюбленого бренду Alexander McQueen. Широкий блискучий пояс підкреслив тонку талію. Таке вбрання дружина принца Вільяма вже одягала 10 років тому на один із заходів у Лос-Анджелесі.

Вибір був зроблений навмисно: організатори просили гостей не купувати нове вбрання, а підтримати розумне споживання.

Кейт Міддлтон доповнила образ вишуканими сережками-підвісками. Волосся вона розпустила та вклала локонами. Look завершував макіяж з акцентом на очах.

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь в заснуванні премії з допомогою Королівського фонду. Все тому, що її тематика – охорона навколишнього середовища, чому часто приділяє увагу подружжя.

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Автор: Вікторія Гордієнко