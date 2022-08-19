Після війни українські фермери будуть змушені вирощувати врожаї на забрудненій важкими металами землі.

Українські землі, забруднені артилерійськими снарядами, можуть стати непридатними для вирощування сільськогосподарських культур на століття.

Про це заявили науковці Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті, пише Express.

Такі результати вчені отримали, дослідивши ґрунт на невеликій лісистій місцевості в департаменті Па-де-Кале, у Франції — у Меморіальному парку Шеффілда. Ця ділянка стала ареною для битв під час Першої світової війни. Учені вибрали для досліджень саме цю місцевість, оскільки з 1918 року, коли замовкли всі артилерійські гармати, ґрунт і ландшафт тут залишилися недоторканими і не знезаражувалися. Науковці виявили у пробах грунту підвищені рівні як свинцю, так і міді, які можуть пригнічувати ріст рослин.

За словами дослідника ґрунтів доктора Наомі Рінтул-Хайнс з Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті, відкриття у Франції вказують на довгострокові наслідки сучасного конфлікту в Україні.

Науковці зазначили, що українські фермери будуть змушені вирощувати врожаї на забрудненій важкими металами землі щонайменше 100 років.

"Крім короткострокового впливу на сільське господарство через проблеми з ланцюгом постачання врожаю, ці поля можуть бути небезпечно забруднені боєприпасами в довгостроковій перспективі. Можливо, протягом 100 років або більше. Це може вплинути на продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно в глобальному масштабі", -прокоментував підсумки дослідження Рінтул-Хайнс.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко розповів про можливі наслідки загрози на Запорізькій АЕС порівняно з Чорнобильською аварією.

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