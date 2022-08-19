Українські землі, забруднені артилерійськими снарядами, можуть стати непридатними для вирощування сільськогосподарських культур на століття.
Про це заявили науковці Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті, пише Express.
Такі результати вчені отримали, дослідивши ґрунт на невеликій лісистій місцевості в департаменті Па-де-Кале, у Франції — у Меморіальному парку Шеффілда. Ця ділянка стала ареною для битв під час Першої світової війни. Учені вибрали для досліджень саме цю місцевість, оскільки з 1918 року, коли замовкли всі артилерійські гармати, ґрунт і ландшафт тут залишилися недоторканими і не знезаражувалися. Науковці виявили у пробах грунту підвищені рівні як свинцю, так і міді, які можуть пригнічувати ріст рослин.
За словами дослідника ґрунтів доктора Наомі Рінтул-Хайнс з Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті, відкриття у Франції вказують на довгострокові наслідки сучасного конфлікту в Україні.
Науковці зазначили, що українські фермери будуть змушені вирощувати врожаї на забрудненій важкими металами землі щонайменше 100 років.
"Крім короткострокового впливу на сільське господарство через проблеми з ланцюгом постачання врожаю, ці поля можуть бути небезпечно забруднені боєприпасами в довгостроковій перспективі. Можливо, протягом 100 років або більше. Це може вплинути на продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно в глобальному масштабі", -прокоментував підсумки дослідження Рінтул-Хайнс.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко розповів про можливі наслідки загрози на Запорізькій АЕС порівняно з Чорнобильською аварією.