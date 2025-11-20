Європа занепокоєна, що надання Росії територіальних поступок вважатиметься заохоченням агресії, а ось Білий дім з оптимізмом ставиться до нового плану.

Так званий мирний план із 28 пунктів, розроблений за участю РФ, це остання спроба Білого дому покласти край війні росіян проти України.

Як пише видання Politico, Україна та Європа вчора намагалися зрозуміти умови мирної пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа. Видання зазначило, що союзники побоювалися, що "мирний план" означає, що США можуть поступитися вимогам Кремля.

Чому Європа збентежена

"Європейські та американські офіційні особи заявили, що багато аспектів плану залишаються незрозумілими, включно з питанням із НАТО і можливими територіальними поступками України", - написало видання.

За словами джерела видання, знайомого із ситуацією, зусилля спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа зі створення плану розпочалися наприкінці минулого місяця, коли він зустрівся зі спецпредставником РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі.

Українські та європейські офіційні особи були приголомшені, коли існування плану Віткоффа стало надбанням громадськості.

"Це було особливо болісно, оскільки, на їхню думку, Трамп нарешті почав усвідомлювати нещирість Путіна в досягненні угоди", - розповіло ще одне джерело, знайоме із ситуацією.

План із 28 пунктів у його нинішньому вигляді вимагатиме від України значних поступок, включно з обмеженнями на військові потреби та відмовою від територій. Однак джерело підкреслило, що положення плану залишаються предметом переговорів.

Спливло питання НАТО

"Одне з питань, над якими розмірковують офіційні особи США, це питання про те, чи варто згадувати НАТО і як це зробити", - повідомило джерело.

Видання акцентувало, що про обговорення питання НАТО раніше не повідомлялося.

"Україна прагне членства в НАТО як гарантії безпеки від майбутнього російського вторгнення. Хоча деякі європейські країни підтримують цю ідею, США відкидають її, а Москва давно вимагає від Києва не вступати в альянс, розглядаючи це як загрозу", - нагадало про ситуацію видання.

Чим ще стурбована Європа

На додачу, європейські союзники також занепокоєні наданням Росії територіальних поступок, які є заохоченням агресії Москви та створюють тривожний прецедент.

"Нас про це не інформували", - прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадепуль.

"Усі міжнародні партнери продовжують докладати зусиль, щоб нарешті посадити президента Путіна за стіл переговорів. Ми, природно, підтримуємо все, що сприяє цьому. Ми зосереджені на підтримці України і тим самим чітко даємо Путіну зрозуміти, що альтернативи переговорному процесу немає", - підкреслив Вадепуль.

Водночас Білий дім з оптимізмом ставиться до нового плану: один високопоставлений представник Білого дому заявив, що рамковий документ про припинення війни може бути узгоджений усіма сторонами до кінця місяця, а то й "уже цього тижня". Інший представник Білого дому заявив, що обом сторонам необхідно проявити гнучкість.

Україна публічно не коментувала цього плану.

Також видання, посилаючись на джерело, зазначило, що Лондон також не був поінформований про розробку плану, незважаючи на тісні стосунки радника з нацбезпеки Джонатана Пауелла з Віткоффом.

Чому Європа не довіряє Віткоффу

При цьому видання акцентувало, що європейські та українські офіційні особи вже давно з побоюванням ставляться до підходу Віткоффа до війни. Вони вважають його тихі консультації з Росією прикладом того, як ця країна вводила його в оману щодо характеру війни та справжніх цілей Путіна.

"Росіяни чітко визначили Віткоффа як людину, готову просувати їхні інтереси. З європейцями з цього приводу не консультувалися. Але в Білому домі є група, яка вже деякий час вважає європейців "спойлерами" мирного процесу, тож, у певному сенсі, це не дивно", - висловив думку один із військових чиновників ЄС.

"Мирний план" США і РФ щодо України

Про підготовку якогось мирного плану стало відомо вчора. Він нібито складається з 28 пунктів. Пізніше ЗМІ почали публікувати деталі цього плану, які загалом зводилися до того, що Україні доведеться віддати Росії Донбас, скоротити чисельність ЗСУ, обмежити постачання західної зброї.

Також зверталася увага на те, що цей так званий мирний план готували в таємниці, без участі європейських та українських представників. Але при цьому Білий дім консультувався з Кремлем.

