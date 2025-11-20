США хочуть припинити вбивства та руйнування в Україні.

Припинення війни в Україні є одним з пріоритетів зовнішньої політики США. Про це заявив старший радник президента США з політичних питань Стівен Міллер, передає "Укрінформ".

"Це є питанням, яке президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією", - підкреслив політик.

За його словами, основною метою є досягнення миру в Європі, а також припинення вбивств та знищення невинних людей.

Відео дня

Однак Міллер не став коментувати новий план адміністрації Трампа, який націлений на закінчення війни РФ в Україні.

Новий план США щодо закінчення війни в Україні

Раніше держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву про "мирний план" США щодо України. За його словами, Америка розробляє пропозиції з урахуванням позицій обох сторін.

Рубіо наголосив, що для завершення такої "складної і смертоносної війни", як в Україні, необхідний обмін "серйозними і реалістичними ідеями".

"А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки", - додав він.

Водночас The Telegraph писав, що у "мирного плану" США щодо України є один величезний недолік. Як зазначили у виданні, поступки з українського боку, на які очікує адміністрація Трампа, є політично токсичними і безпосередньо впираються в їхні червоні лінії.

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною - лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, пораженськими і неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці так чутливі до Покровська, можна тільки уявити, що вони мають на увазі, говорячи про втрату всього Донбасу", - додали у The Telegraph.

Вас також можуть зацікавити новини: