Каллас заявила, що ЄС не брав участі в розробці плану.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що для того, щоб ця угода працювала, потрібно, щоб її підтримали і українці, і європейці.

Як пише Newsweek, відкриваючи зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, Каллас заявила, що Європа завжди підтримувала довгостроковий і справедливий мир і вітає будь-які зусилля з його досягнення.

"Звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, це абсолютно очевидно", - заявила вона.

Відео дня

Каллас також наголосила, що в цій війні "є один агресор і одна жертва", і поки що немає жодних ознак поступок з боку Росії.

"Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б погодитися на беззастережне припинення вогню вже певний час тому, але цієї ночі ми знову бачимо бомбардування мирних жителів", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи брав участь ЄС у розробці США, Каллас сказала: "Наскільки мені відомо, ні".

Вона також повідомила, що план обговорять сьогодні глави МЗС країн ЄС.

"Мирний план" США для України

За даними ЗМІ, план США передбачає, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність ЗСУ скоротяться. План Трампа також зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Також план передбачає відмову України від вимог про розміщення миротворчих сил і вступу до НАТО. Натомість Москва зобов'язується не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку законодавчо.

Вас також можуть зацікавити новини: