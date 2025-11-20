Умови мирного плану дадуть Путіну найкращий плацдарм для нового вторгнення в Україну.

Поки Дональд Трамп висловлював своє невдоволення Володимиром Путіним і запроваджував санкції проти найбільших російських нафтових компаній, представники обох лідерів продовжували торгуватися про майбутнє України. Як пише оглядач The Telegraph Девід Блер, рідко коли можна побачити більш кричущий і цинічний контраст між публічними заявами і конкретними діями.

Результатом стало те, чого Путін прагнув завжди: згода США на дружні Росії умови врегулювання війни в Україні.

"Немов у повторюваному кошмарі, Україна і решта Європи знову зіткнулися з перспективою того, що Трамп об'єднається з Путіним, щоб нав'язати Володимиру Зеленському мирну угоду", - пише він.

Відео дня

Найкращий плацдарм для вторгнення

При цьому, як пояснює Блер, Велика Британія і більшість європейських країн відкидають цю можливість не тому, що вони проти миру або вперто не бажають ніяких поступок, а з тієї причини, що, якщо Путіну дати більшу частину того, що він хоче, він неминуче повернеться по більшу і найближчими роками почне ще одне кровопролитне вторгнення в Україну.

Умов плану з 28 пунктів достатньо, щоб зробити цю небезпеку реальною, зазначає він. Так, Україні доведеться передати Росії весь Донбас - по суті, відмовитися від тисяч квадратних миль, які ЗСУ наполегливо обороняли ціною величезних зусиль, зокрема пожертвувати фортецями на неокупованих територіях Донецької області, які захищають іншу частину України. Україні також довелося б удвічі скоротити чисельність української армії і відмовитися від далекобійної зброї:

"Ці умови, якщо їх буде реалізовано, нададуть Путіну найкращий можливий плацдарм для третього вторгнення в Україну з метою захоплення решти країни, ймовірно, після короткого перепочинку для поповнення арсеналів і відновлення сил".

Гарантії можуть бути марними

Єдиною гарантією від цієї катастрофи є те, що план може містити якусь форму американських гарантій безпеки для України після укладення будь-якої мирної угоди. Це завжди було вимогою України з тієї простої причини, що Путіна утримало б від наказу про новий наступ тільки те, що він знав би, що вплутається у війну з Америкою.

Але існує занадто багато способів надати гарантії безпеки. Варіанти варіюються від абсолютно безглуздих до абсолютно безпомилкових.

При цьому в українців є підстави бути вкрай чутливими до цього питання, оскільки теоретично в них уже є американські гарантії, нагадує Блер.

"У сумнозвісному Будапештському меморандумі 1994 року Америка, Велика Британія і Росія об'єдналися, щоб гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову країни від ядерної зброї. На практиці ця угода виявилася марною".

Європі доведеться робити вибір

Цілком можливо, що мирний план ще буде змінено або навіть від нього відмовляться. Але якщо Україна буде змушена його відхилити, Великій Британії та решті Європи доведеться вирішити, чи підтримувати це рішення, навіть якщо це викличе гнів Трампа. Головною метою їхньої дипломатії завжди було уникнути цього жорсткого вибору і запобігти розколу Північноатлантичного альянсу. Але якщо ці останні пропозиції не зміняться або просто не будуть реалізовані, це рішення може стати неминучим, підкреслює оглядач.

Мирний план США для України

За даними ЗМІ, Дональд Трамп уже схвалив план закінчення війни між РФ і Україною, який складається з 28 пунктів, і щодо якого чиновники Білого дому консультувалися з росіянами.

Журналісти зазначають, що план розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

Водночас експерти зазначають, що у "мирного плану" США щодо України є один величезний недолік - так звані гарантії безпеки від США, шанси на виконання яких вкрай малі.

Вас також можуть зацікавити новини: