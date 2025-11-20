У ЗМІ з'явилися нові деталі так званого "мирного плану" з 28 пунктів, який розробили США спільно з Росією - без участі українців чи європейців.
Так, за даними джерел The Economist, план підтверджує багато максималістських вимог, відомих за попередніми російськими пропозиціями, і додає кілька нових, і "практично є вимогою капітуляції України".
Зокрема, план передбачає скорочення чисельності українських військ до 40% від нинішнього рівня (тобто приблизно до 300 тисяч з нинішніх 800 тисяч) - при цьому без відповідного скорочення з боку Росії.
Україні також буде заборонено володіти кількома класами озброєнь, включно з системами великої дальності, здатними досягти Москви і Санкт-Петербурга.
Іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а літакам, використовуваним іноземними дипломатами, буде заборонено літати на Україну.
"Це ставить під сумнів наміри Росії щодо українського повітряного простору". - наголошується в статті.
Україна також повинна буде оголосити російську мову другою державною, і відновити Російську православну церкву.
Неясно, наскільки широко цю пропозицію поширювали в адміністрації Трампа або ж вона була в основному особистою ініціативою спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, як припускають деякі джерела видання.
Також незрозуміло, яка мета розробки такого плану, крім бажання поставити президента України Володимира Зеленського в незручне становище в момент його слабкості. Джерела, близькі до адміністрації президента України, побоюються, що обраний час може вказувати на те, що дехто в Америці використовує корупційну кризу, щоб підштовхнути Україну до необґрунтованих поступок, зазначає The Economist:
"Водночас військові аналітики не вважають становище України настільки відчайдушним, щоб Володимиру Зеленському довелося погодитися на настільки суворі умови".
Мирний план США - що ще відомо
За даними WSJ, серед вимог мирного плану - відмова України від миротворчих сил і вступ до НАТО на кілька років. Натомість Москва нібито зобов'язується не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку законодавчо.
За даними The Telegraph, Київ віддасть контроль над Донбасом, але збереже за собою право власності. При цьому РФ платитиме орендну плату за контроль над регіоном.