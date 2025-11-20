У ВМС зазначили, що російська авіація перетворила Чорне море на сіру зону.

Російські окупанти вдаються до безпрецедентних заходів безпеки Кримського мосту - заборонено в’їзд навіть електромобілям. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Зараз там заходи безпеки дійшли до того, що на міст не можна заїхати електромобілем або гібридним автомобілем, тому що російські спецслужби побоюються, що їх можуть використати для чергової спецоперації з нашого боку. Мова йде й про вантажівки… Виникає питання, навіщо він там потрібен, якщо вантажівки не можна, нові автомобілі не можна. Потяги з цистернами, з пальним, або з важкою технікою - теж не можна", - наголошує Плетенчук.

У результаті, додає військовий, мостом можна їздити, зокрема нелегальним туристам та певному приватному автотранспорту. Таким чином, за словами Плетенчука, функція Кримського мосту - символічна, він діє, як імперський маркер.

Закриття мосту з метою безпеки вже стало для окупантів сталою практикою та сказати, що вони можуть вдатися там до якихось нових дій - наразі складно, уточнив представник ВМС

Він додав, що на території Криму базується російська авіація, яка дошкуляє Україні. І це є проблемою - перебування постійне над Чорним морем десятків одиниць авіації, яка дозволяє виконувати доволі велику кількість завдань, перетворює Чорне море, в якому практично не спостерігається російських кораблів, на велику сіру зону.

За словами Плетенчука, противник активізував використання авіації оперативно-тактичного класу для ударів по Україні.

"Це відбувається досить нечасто, але тим не менше раніше взагалі вони цього не робили... Загалом в Криму щонайменше п'ять (військових аеродромів - УНІАН) можна нарахувати - це ті, які вони використовують. Деякі з них не настільки вже активні після попередніх ударів (ударів ЗСУ - УНІАН", - сказав представник ВМС України.

За його словами, авіація ворога перебуває у повітрі фактично цілодобово. Здебільшого це дрони: чим ближче до узбережжя України, тим частіше можна побачити якийсь безпілотник, що веде розвідку, це засоби оперативно-тактичного класу тощо.

"Використовують в принципі все що літає. Й гелікоптери, й старенькі літаки… Якщо казати за корабельно-катерний склад, спостерігаються лише катери, які перебувають на входах у бухти і там ведуть протидиверсійну, протимінну боротьбу", - пояснив Плетенчук.

Ситуація в окупованому Криму - що відомо

Нагадаємо, Telegram-канал Кримський вітер повідомляв, що російські окупанти у тимчасово окупованому Криму продовжують встановлювати загородження, щоб перекрити Керченську протоку й убезпечитись від проникнення українських морських дронів. Йшлося, що конструкції-"їжаки" топлять у морі під судноплавними арками Керченського мосту. У такий спосіб росіяни звужують фарватер.

